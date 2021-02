Georges-Louis Bouchez: «S’étonner qu’il y ait un décrochage des mesures, je trouve cela particulier»

Si nous avions été un peu plus suivis, il y aurait eu moins de décrochage dans la population. Comment expliquer à nos concitoyens que vous pouvez aller chez un couple d’amis mais pas votre conjoint, alors que vous vivez ensemble. Quelle est la logique derrière cela ? », s’interroge Georges-Louis Bouchez dans « C’est pas tous les jours dimanche », sur RTL-TVI.

« Si on ne fait pas preuve de créativité, on ne s’en sortira pas. Nos jeunes l’ont dit, ils se sentent mal, ils ont besoin d’ouverture : retour en présentiel, d’activités sportives tout en protégeant les publics les plus fragiles. »

Le président du MR se réjouit que « les chiffres de la santé mentale soient intégrés à la gestion de la pandémie. Nous devons être à l’écoute. One regarde que les chiffres virologiques qui tombent tous les jours. Mais on reçoit aussi les chiffres d’admissions dans les hôpitaux psychiatriques qui ont augmenté à 40 %, que 70 % des indépendants se disent très stressés. »