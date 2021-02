Début de Clasico tendu entre le Standard et Anderlecht ! Après à peine plus d’une minute de jeu, Kemar Lawrence a fautivement taclé Mehdi Carcela avec les pieds en avant. Si la faute relève plus d’un excès d’engagement que d’une intention de faire mal, le Belgo-Marocain est tout de même resté à terre pendant de longues secondes.