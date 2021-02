Mehdi Carcela furieux contre l’arbitrage du Clasico: «On n’est pas aidé» (vidéo)

Le spectacle est au rendez-vous dans le Clasico de dimanche. Le Sporting d’Anderlecht mène au score à la mi-temps grâce à un but d’Amuzu après une erreur dans la défense du Standard.

Au micro d’Eleven Sports, Mehdi Carcela s’est emporté sur le chemin des vestiaires : « Ils ont marqué un but quand on a été trop gentil derrière, c’est notre faute. On leur donne le goal, comme on l’a déjà fait dans les matches précédents. On n’est pas aidé par l’arbitrage. Je pense qu’il y a carton rouge sur la faute (dont il a été victime, NDLR). J’espère que l’arbitre va se reprendre et siffler pour les deux équipes en deuxième période ».