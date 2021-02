David Goffin remporte le tournoi de Montpellier, son premier titre en simple depuis 2017 (vidéos)

David Goffin a décroché le 5e titre ATP de sa carrière dimanche à Montpellier. Le numéro 1 belge, 15e joueur mondial et tête de série N.2, s’est imposé en trois sets 5-7, 6-4, 6-2 face à l’Espagnol Roberto Bautista Agut, 13e mondial et tête de série N.1, en finale du tournoi ATP 250 de Montpellier, épreuve en salle sur surface dure dotée de 262.170 euros, dimanche dans le sud de la France. La rencontre a duré 2 heures et 5 minutes.

David Goffin, 30 ans, a ainsi ajouté un 5e titre ATP à son palmarès après ceux décrochés en 2014 à Kitzbühel et Metz et en 2017 à Shenzen et Tokyo. Le Liégeois a disputé dimanche sa 14e finale sur le circuit ATP, la première depuis celle perdue face à Daniil Medvedev au Masters 1000 de Cincinnati en 2019.