Kemar Lawrence après son tacle sur Carcela dans le Clasico: «Je n’ai pas voulu lui faire mal» (vidéo)

Le Sporting d’Anderlecht s’est imposé sur la pelouse du Standard dimanche dans le Clasico (1-3). Une belle performance des Mauves qui ont pu compter sur une solide défense. Sambi Lokonga : « On a pris tout dans notre sac à dos. A la fin, c’était l’expression de la frustration de nos performances. Ce n’est pas au-delà de nos espérances. J’ai confiance en mes attaquants et mes coéquipiers. On a été bon dans l’engagement. Le 3-1 fait la différence, dans les anciens matches, on ne le mettait jamais. Aujourd’hui avec Diaby et Lukas devant, ça donne autre chose ».

« Cullen a fait le sale boulot, c’est dans ses gammes. Je leur ai dit, il fallait jouer ce match comme si c’était le dernier. Voilà pourquoi on était aussi bien aujourd’hui. On aime donner des cadeaux mais on doit gommer tout ça pour viser le top. »

« La course vers le top 4 est serrée. On est dans une période : si tu gagnes, c’est bien ; si tu perds un match, c’est le drame. Ce qu’il nous manque, ce sont les séries. On va essayer de remettre en place un bon niveau de jeu dès le prochain match. »