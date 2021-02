Kompany après la victoire d’Anderlecht dans le Clasico: «Pour une jeune équipe, c’est un pas en avant» (vidéo)

Le Sporting d’Anderlecht a décroché une victoire très importante dans la course au top 4 lors de son déplacement au Standard (1-3). Un Clasico remporté par les hommes de Vincent Kompany grâce à Amuzu, Lawrence et Dauda.

« Je pense qu’on pouvait être encore plus efficace. L’avantage d’avoir une équipe plus jeune que les autres c’est qu’ils remettent vite le compteur à zéro. Après la défaite de la semaine passée, on est vite revenu. Aujourd’hui, on avait juste envie de montrer la passion qu’on avait et celle de nos supporters. On a été combatif sur tous les points même si ce n’était pas notre meilleur football », a déclaré l’entraîneur des Mauves au micro d’Eleven Sports.

« Finalement, dans nos meilleurs moments, c’est la vitesse de nos joueurs qui est notre qualité. Dans nos plus mauvais moments, on met trop de temps pour aller chercher un avantage. Physiquement, on était bien. On s’est créé beaucoup d’occasions. On a une équipe qui doit progresser et c’est un résultat qui arrange tout le monde. »