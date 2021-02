Remco Evenepoel et Wout van Aert rouleront le contre-la-montre aux Jeux olympiques

Remco Evenepoel et Wout van Aert devraient défendre les couleurs belges dans le contre-la-montre olympique cet été aux Jeux olympiques e Tokyo. C’est ce que le sélectionneur fédéral Sven Vanthourenhout a laissé entendre dans un entretien publié samedi sur le site de Belgian Cycling, la fédération belge de cyclisme.

« En théorie, la sélection de Remco Evenepoel a déjà été déterminée », déclare Sven Vanthourenhout. « S’il arrive à atteindre son niveau antérieur, bien entendu. Le deuxième candidat est Wout van Aert. Je suis bien conscient du fait que Victor Campenaerts veut aussi absolument participer aux Jeux olympiques, mais il comprend bien qu’il s’agit ici d’une situation difficile. Victor connaît mon point de vue à ce sujet, et il reste en ’standby’ au cas où il y aurait un problème avec Remco ou Wout. Ce n’est pas facile et je m’en rends bien compte. Je me sens un peu coupable. Il ne faut pas oublier ce que Victor Campenaerts a déjà signifié pour notre pays. J’espère qu’au futur, je pourrai encore souvent faire appel à son talent. Il reste un pion important au sein du fonctionnement de l’équipe nationale », ajoute le coach fédéral.