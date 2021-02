Hugo Siquet (Standard) après la défaite contre Anderlecht (1-3): «On doit montrer autre chose pour nos supporters»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après la défaite du Standard contre Anderlecht, Hugo Siquet a partagé son mécontentement quant au jeu pratiqué par le Standard. « La déception est immense. On se doit de montrer plus, de remporter plus de duels, produire un meilleur jeu… On a manqué de créativité, il n’y avait pas assez de mouvement et à la fin, on a manqué des occasions pour revenir. À la fin on se découvre un peu pour revenir et on prend un goal en contre-attaque. c’est dur à digérer », a-t-il confié.

« On encaisse encore sur une erreur probablement liée à la concentration. C’est une rentrée en touche, on ne doit pas prendre de goal, et ce but encaissé doit nous motiver à pousser et à aller de l’avant. On a eu du mal à le faire dans ce match », a poursuivi le latéral droit du Standard. « Il faut maintenant qu’on reprenne confiance, qu’on revoit les bases, qu’on se concentre uniquement sur notre jeu et qu’on se remette tous en question. Il faut qu’on arrive à se lâcher la semaine prochaine, et qu’on rejoue comme avant ».

Enfin, Siquet a tout de même tenu à remercier les supporters liégeois pour leur engouement avant la rencontre : « L’accueil des supporters était exceptionnel, il n’y a qu’ici, au Standard qu’on voit des supporters comme ça. Avec un accueil pareil, on doit montrer autre chose. Les supporters donnent leur vie pour le club, même s’ils ne peuvent plus aller au stade, et ça doit être une source de motivation supplémentaire ».