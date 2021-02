Scène lyrique: programmation d’envergure cet été à Aix-en-Provence

Alors que tous les lieux de spectacle sont encore fermés, les grands festivals d’été se mettent en place et parient sur l’avenir. C’est le cas du Festival d’Aix-en-Provence qui a annoncé sa programmation et pour lequel on peut réserver ses places dès maintenant. Parmi les spectacles très attendus, on notera Tristan und Isolde et Innocence de Saariahao dirigés par Simon Rattle et Susanna Mälki ainsi que Le Coq d’or et Falstaff dirigé par Daniele Rustioni dans des mises en scène de, respectivement, Simon Stone et Barry Kosky. Thomas Hengelbrok dirige Les Noces de Figaro dans une production de Lotte de Beer, responsable de la récente Aïda de l’Opéra de Paris et Sébastien Daucé un spectacle Monteverdi-Cavalli-Rossi autour du thème du Cygne noir. On suivra également les créations mondiale de L’Apocalypse arabe de Samir Odeh-Tamini d’après la fresque de la poétesse libano-américaine Etel Adnan et française de Woman at point zero de Bushra-El Turk. Ajoutez encore 28 concerts et vous obtenez une offre d’envergure pour laquelle la location est désormais ouverte.

Le festival se déroule du 30 juin au 25 juillet. Renseignement et réservation : www.festival-aix.com