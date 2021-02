Royaume-Uni: plus de 20 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin anti-covid

Plus de 20 millions de personnes au Royaume-Uni ont déjà reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus, s’est réjoui dimanche le ministre de la Santé, Matt Hancock. «Je suis absolument ravi que plus de 20 millions de personnes aient maintenant été vaccinées à travers le Royaume-Uni», a déclaré M. Hancock dans une vidéo publiée sur Twitter. Il a remercié «chacune des personnes qui s’est présentée pour avoir une injection, car nous savons avec de plus en plus de certitude que le vaccin vous protège, protège votre communauté, et c’est aussi la voie de sortie pour nous tous». «Il y a encore un long chemin à parcourir mais nous avançons à grands pas», a-t-il ajouté.

Le ministre n’a pas évoqué le nombre de personnes ayant reçu leur seconde dose de vaccin mais selon les derniers chiffres officiels disponibles, datant de vendredi, quelque 768.810 secondes doses ont été administrées.

Tous les plus de 50 ans vaccinés d’ici le 15 avril Dans le cadre de cette campagne, lancée début décembre et l’une des plus avancées au monde, le gouvernement ambitionne que tous les plus de 50 ans aient reçu une première dose de vaccin d’ici au 15 avril, puis tous les adultes fin juillet.