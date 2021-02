France: émotion jusqu’au sommet de l’Etat après l’agression d’un photo-journaliste

Le pronostic vital de la victime, Christian Lantenois, 65 ans, «est toujours engagé», a indiqué à l’AFP le procureur de Reims Matthieu Bourrette à la mi-journée, sans plus de détails sur l’enquête, ouverte pour «tentative de meurtre».

«L’Elysée a appelé la rédaction de L’Union (...) pour exprimer son émotion et sa sympathie, et son souhait de voir les auteurs de l’agression interpellés au plus vite», a indiqué la présidence.