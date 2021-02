Battu par Anderlecht, le Standard peut-il encore se qualifier pour les Playoffs 1? Le point à 5 matches de la fin de la phase classique

Le Standard a été battu ce dimanche sur sa pelouse face à Anderlecht (1-3), dans un Clasico qui s’annonçait décisif en vue de la course aux Playoffs 1. Toujours coincés à la 10e place du classement, les Rouches ont encore cinq matches à disputer d’ici la fin de la phase classique. Cinq duels qu’ils devront probablement remporter pour espérer garder une chance de Top 4.

Malgré leur 10e place et la défaite de ce dimanche, les Rouches n’accusent toujours « que » six points de retard sur Genk et Ostende, 3e et 4e. Un retard qu’il leur est tout à fait possible de combler en cinq journées, mais ils devront dépasser au moins six adversaires pour se glisser dans les quatre premières positions. Si Malines et OHL comptent le même nombre de points que les Liégeois, le Beerschot (7e) dispose d’une unité en plus, Zulte Waregem (6e) a pris trois points d’avance après sa victoire à Courtrai ce samedi, et leur bourreau du jour, Anderlecht, figure désormais à la 5e place, avec cinq longueurs de plus. Deuxième du championnat, l’Antwerp semble hors de portée des Liégeois avec huit points d’avance et un match de moins disputé.