Des drapeaux aux couleurs d’Anderlecht dans les couloirs de Sclessin: les images qui ne passent pas du tout auprès des supporters du Standard (vidéo)

Le Clasico belge de ce dimanche a tourné en faveur d’Anderlecht, qui s’est imposé 1-3 sur la pelouse du Standard. Après la rencontre, les supporters liégeois n’ont pas manqué de faire savoir leur mécontentement en bloquant les cars des deux équipes. S’ils étaient évidemment en colère contre leurs propres joueurs, ils l’étaient aussi à l’égard du club bruxellois.

Plus tôt dans la journée, Anderlecht avait partagé sur les réseaux sociaux des images des vestiaires de Sclessin avant le coup d’envoi de la rencontre. Sur les murs des couloirs, des drapeaux et bannières aux couleurs des Mauves. Une image qui est très mal passée auprès des supporters Rouches. Et qui expliquerait donc pourquoi Vincent Kompany a discuté avec les Ultras du Standard quand ceux-ci empêchaient le départ du bus bruxellois. La situation s’est finalement débloquée près de deux heures après le coup de sifflet final, avec l’appui de la police pour escorter le car.