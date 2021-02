D1A: Eupen s’impose à Saint-Trond et reprend confiance avant la Coupe (0-2, vidéo)

Après la pause, Emmanuel Agbadou a tenté de surprendre Schmidt d’un tir à distance, qui a volé en tribune (49e). Eupen ne se cherchait plus et Musona filait vers le but quand Teixeira l’a accroché et qu’Alexandre Boucaut lui a donné la carte rouge (61e). À dix, les Canaris n’en menaient pas large et Schmidt les a tenus dans le match grâce à un saut de chat sur un tir dans l’angle supérieur de Stef Peeters (68e) et sur une frappe de N’Dri (75e). Eupen s’était retranché dans son camp quand Prevljak est monté au jeu (87e). Mais cela n’a pas empêché le Bosnien de prendre des risques et de marquer son 13e but (89e, 0-2).