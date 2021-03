«Nomadland», «Borat 2», «The Crown»...: les récomponses des Golden Globes 2021

Dans cette suite à un premier film satirique, l’humoriste reprend le rôle de Borat, journaliste kazakh fictif et grossier, pour mieux mettre en lumière les travers de la société américaine. Le comédien britannique a aussi reçu peu après le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie. Sacha Baron Cohen est aussi le co-scénariste de « Borat 2 » qui a entre autres piégé Rudy Giuliani, l’avocat de l’ancien président américain républicain Donald Trump.

Mais aussi « The Crown », « The Queen’s Gambit »…

Le Golden Globe de la meilleure série dramatique diffusée sur Netflix a été attribué à la saga à succès consacrée à la famille royale britannique, « The Crown ». La série s’est encore illustrée dans d’autres catégories car le comédien Josh O’Connor, qui incarne le prince Charles, a remporté le prix du meilleur acteur dans une série dramatique, et Gillian Anderson, qui joue le rôle de la Première ministre britannique Margareth Thatcher, a été récompensée dans la catégorie meilleur second rôle féminin dans une série dramatique.

Le prix de la Meilleure série musicale ou comédie a été décerné à « Schitt’s Creek », et celui de la Meilleure mini-série ou téléfilm à « The Queen’s Gambit », ces œuvres étant aussi diffusées sur Netflix. La plateforme de vidéo à la demande affichait cette année un nombre record de nominations aux Golden Globes, 42 au total.

La plupart des stars se sont contentées de recevoir leur trophée de manière virtuelle, depuis chez elles, alors que la cérémonie était uniquement organisée en ligne, en raison de la pandémie. La comédienne Amy Poehler était la maîtresse de cérémonie, depuis Beverly Hills, et elle était secondée par Tina Fey depuis New York.