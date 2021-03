Séries: consécration pour «The Crown» et «Le jeu de la dame» aux Golden Globes

La septante-huitième édition des Golden Globes fera date : c’est la première fois que la cérémonie était entièrement virtuelle, dans le respect des règles sanitaires de la pandémie de coronavirus. Et c’est donc en vidéo-conférence que les lauréats du jour ont été récompensés.

Côté séries, le palmarès est conforme à ce que les pronostics annonçaient, avec un triomphe des deux séries Netflix The Crown (saison 4) et The Queen’s Gambit (Le jeu de la dame). La série sur la famille royale britannique remportent 4 trophées : celui de la meilleure série dramatique d’abord, alors que les acteurs Emma Corrin, Josh O’Connor et Gillian Anderson sont consacrés comme meilleure actrice, meilleur acteur et meilleure actrice dans un second rôle dans une série télévisée dramatique. Le jeu de la dame, sans beaucoup de surprise, obtient le Golden Globe de la meilleure mini-série, préférée à The Undoing ou Unorthodox. La comédie Anya Taylor Joy, qui interprète la joueuse d’échecs Beth Harmon dans la série est consacrée meilleure actrice dans une mini-série.

Côté comédie, c’est Schitt’s Creek qui remporte la mise avec deux Golden Globes, celui de la meilleure série comique et celui de la meilleure actrice dans une série comique pour Catherine O’Hara.