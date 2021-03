Batibouw: les problèmes techniques sont résolus

Le salon Batibouw virtuel a été lancé lundi, à 10h00, après avoir été reporté ce week-end en raison de problèmes techniques. « Nous ne rencontrons plus de problèmes, nous avons effectué des aménagements à la plateforme et augmenté la capacité », a souligné Frédéric François, organisateur de l’événement.

L’année dernière, la version classique du salon avait pu se tenir in extremis avant l’entrée en vigueur de mesures de restriction pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont donc développé une plateforme en ligne reprenant l’ensemble des informations des exposants et permettant notamment la prise de rendez-vous virtuels. Dans un premier temps, les visiteurs doivent se créer un profil, expliquer leur projet et leurs besoins via un « chatbot » (conversation instantanée avec un logiciel) à l’aide de mots-clés.