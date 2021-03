Croissance en baisse de 6,3% en 2020, recul le plus marqué depuis la Deuxième Guerre

Le PIB en volume a reculé de 6,3% en 2020 par rapport à 2019, sous l'effet de la crise sanitaire. "Ce fléchissement de l'activité est le plus significatif depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et plus de trois fois supérieur à celui observé lors de la Grande Récession (-2%) de 2009", indique lundi l'Institut des comptes nationaux. Le quatrième trimestre s'est par ailleurs terminé sur une croissance légèrement négative (-0,1%) par rapport au troisième trimestre.