3 points sur 18 pour le Standard: personne ne fait pire (vidéo)

Après avoir débuté son aventure comme T1 du Standard avec un bilan parfait de douze points sur douze, Mbaye Leye connaît (déjà) sa première période compliquée, avec six matches sans victoire en championnat et seulement trois points pris sur dix-huit possibles (trois partages à Ostende, contre OHL et contre l’Antwerp).

Un bilan digne d’une équipe qui se bat pour éviter la relégation à l’échelon inférieur. La preuve : sur les six dernières rencontres disputées par les dix-huit équipes de D1A, aucune n’a pris moins de points que les Rouches.