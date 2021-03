Face à l’interdiction d’utiliser leur smartphone, les chauffeurs Uber manifestent à Bruxelles (vidéo)

Les autorités bruxelloises ont prévu de sévir dès ce lundi, a confirmé à La Libre Belgique le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort. « Nous ne visons pas spécifiquement Uber, mais nous faisons en sorte que l’ordonnance et les arrêtés sur les LVC (location de voitures avec chauffeur) soient respectés », explique le cabinet.

« Or celle-ci stipule que les contrats de réservation doivent être au moins de trois heures et que les commandes de courses via le système de géolocalisation d’un téléphone portable sont interdites. Les chauffeurs qui seront en infraction recevront un avertissement après le premier contrôle. Ils seront sanctionnés par la suite », détaille encore le cabinet.