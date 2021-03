Un navire avec un tirant d'eau record a atteint le port d'Anvers

Pour l'instant, le tirant d'eau maximum autorisé est de 15,5 mètres. Pour que les plus gros bateaux puissent atteindre le port, il faudrait qu'un tirant d'eau de 16 mètres soit possible.

Pour l'échevine anversoise en charge des Ports, Annick De Ridder, il est essentiel qu'Anvers puisse être choisie comme port d'escale par de plus gros navires. "Si des bateaux avec un plus grand tirant d'eau peuvent atteindre le port d'Anvers, celui-ci pourra encore mieux se profiler pour l'Extrême-Orient où naviguent de plus gros navires, et pourra donc se conforter comme premier port d'escale. Cela renforcera la compétitivité du port et sa position de port de classe mondiale."