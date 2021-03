Zulte Waregem, Antwerp, Bruges…: Anderlecht a cinq matches pour atteindre les Playoffs 1

Anderlecht a parfaitement réagi après deux piètres prestations (au Cercle de Bruges et contre Courtrai). Ce dimanche, les Mauves ont remporté le Clasico (1-3) face au Standard et réalisent une belle opération au niveau comptable. Les joueurs de Vincent Kompany restent en course pour le Top 4, synonyme de qualification pour les Playoffs 1.

Le RSCA est pour le moment cinquième (45 pts), à une unité de Genk et Ostende (46) et conserve toutes ses chances. Mais le plus dur est peut-être à venir… Pour atteindre leur objectif, les Mauves devront bien négocier les cinq derniers matches de la phase classique. Et la mission sera loin d’être évidente.

Anderlecht va d’abord recevoir Malines (9e, 40 pts) et Zulte Waregem (6e, 43 pts) au mois de mars. Avant de terminer la compétition régulière avec des rencontres à l’Antwerp (2e, 48 pts en attendant le match de ce lundi soir), contre le Club de Bruges (1re, 63 pts) et à Saint-Trond (15e, 31 pts).