En Angleterre, cet ancien joueur du Standard inscrit un but exceptionnel… avec son talon (vidéo)

Elisha Sam : son nom ne vous dit peut-être rien, mais cet attaquant belge a peut-être déjà inscrit l’un des plus beaux buts de l’année 2021. Passé par le Lierse et le Standard, il s’épanouit dorénavant à Notts County, en Angleterre. Âgé de 23 ans, il s’est fait remarquer ce week-end en inscrivant un doublé contre Oxford City (3-1). Mais, surtout, son second but fait le tour de la toile puisqu’il a réussi à tromper le gardien adverse avec une reprise spectaculaire… du talon. Une réalisation splendide.