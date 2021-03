Près de 500.000 personnes en chômage temporaire en janvier

Le chômage indemnisé augmente lui de 10,8% sur une base annuelle. En janvier dernier, 366.205 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi ont perçu une allocation en Belgique, soit 35.650 de plus qu'en janvier 2020.

Le chômage complet augmente sur une base annuelle moins vite chez les femmes (+14.403 unités ou +9,9%) que chez les hommes (+21.247 unités ou +11,5%), observe l'Office national de l'emploi.

Le nombre de chômeurs complets sur une base annuelle augmente davantage en Région flamande (+19.010 unités +14,6%) qu'en Région wallonne (+10.430 unités ou +7,6%). En Région de Bruxelles-Capitale, on note une augmentation de 9,7% (+6.210 unités). En janvier 2021, on dénombrait 149.082 chômeurs complets en Région flamande, 146.890 en Région wallonne et 70.233 en Région de Bruxelles-Capitale.