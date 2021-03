Commerces locaux: Deuxième édition du Bel Friday ce week-end

Après une première édition le week-end du 1er novembre, le Bel Friday revient pour une édition pré-printanière de vendredi à dimanche, annoncent les organisateurs lundi. L'objectif des détaillants non alimentaires belges participant est de mettre à l'honneur les commerces locaux: leurs clients peuvent s'attendre à "un petit plus" dans tous les magasins participants, "à la fois hors ligne et en ligne". Une partie des bénéfices de cette édition sera employée à l'aménagement d'une forêt ludique de 20 hectares par Natuurpunt.

Par Belga