Van der Poel face au bloc Deceunick-Quick-Step au GP Samyn

La 54e édition de l’épreuve, qui sera disputée entre Quaregnon et Dour, sera ponctuée par les désormais traditionnels secteurs pavés dans les circuits locaux, des difficultés qui conviendront aux plus costauds, donc un des grands favoris, le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), qui participera pour la première fois à la course wallonne.

La 54e édition du GP Samyn s’annonce très disputée, deux jours après l’enchaînement du week-end d’ouverture en Flandre, à l’Omloop Het Nieuwsblad et à Kuurne-Brussel-Kuurne. Le parcours de cette première manche de la Bingoal Cycling Cup 2021 conduira, dans sa première partie, les coureurs dans la région du Hainaut occidental avant de revenir vers les circuits locaux autour de Dour et de Honnelles où devrait se dessiner l’issue finale de la course hainuyère. Cinq secteurs pavés difficiles, dont deux en côte, pimenteront le circuit local que les coureurs devront boucler à trois reprises. L’arrivée sera jugée à Dour, au terme des 205,4 kilomètres de course, en haut d’un long faux plat de près de 2 kilomètres.