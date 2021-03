Nicolas Sarkozy va faire appel de sa condamnation pour corruption et trafic d’influence

L’ancien président Nicolas Sarkozy va faire appel de sa condamnation lundi à trois ans d’emprisonnement, dont un an ferme, pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire dite des « écoutes », a annoncé son avocate Jacqueline Laffont.

Après ce « jugement extrêmement sévère » et « totalement infondé et injustifié », Nicolas Sarkozy « est calme mais déterminé à poursuivre la démonstration de son innocence », a assuré Me Laffont.