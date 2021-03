L’Excel Mouscron s’interroge au sujet du VAR: «Cela dépasse l’entendement»

« Suite aux événements qui se sont déroulés lors du match de ce week-end face au Beerschot et après avoir visionné les images de l’action qui amène le but égalisateur, la direction du Royal Excel Mouscron s’interroge.

On peut comprendre que la faute puisse échapper à l’arbitre de la rencontre mais que l’assistance vidéo ne prenne pas ses responsabilités et ne signale pas cette faute dépasse l’entendement. D’autant que la nature même du VAR est d’éviter ce genre d’erreurs dans le football moderne et de gommer les injustices consécutives aux interprétations.