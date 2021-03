Frustré malgré son but, Joao Felix s’en prend à son coach: des propos insultants (vidéo)

Grâce à sa pépite Joao Felix, l’Atlético Madrid a dominé Villarreal (2-0) dimanche pour la 25e journée de Liga, et reprend provisoirement six points d’avance sur le Real Madrid (3e, 52 pts), qu’il rencontre dans une semaine pour le derby de la capitale espagnole.

Ce regard rageur était-il destiné à l’entraîneur argentin ? Tout comme ces insultes ? Parce qu’il n’a pas débuté le match ? « Quand vous aurez l’occasion, posez la question à Joao. J’adore les joueurs rebelles, ceux qui ont de la fierté. Le but a déclenché quelque chose d’important chez lui. Il en avait besoin, et l’équipe avait besoin de ce but et de lui à ce niveau. J’aime quand les joueurs ont de la force de caractère, de l’orgueil », a savouré Simeone en conférence de presse d’après-match.