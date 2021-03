Le programme du Standard a été redessiné: quatre nuits en mise au vert

Il avait été prévu, au départ, deux mises au vert tout au long de la semaine: une première après le quart de finale de Coupe de Belgique face à Bruges jeudi, suivie d’une deuxième à la veille du match de championnat de dimanche à Mouscron, dont le coup d’envoi sera donné à 13h30. Il n’y aura finalement qu’une, mais elle sera beaucoup plus longue. Après l’entraînement de mercredi après-midi, Mehdi Carcela et ses équipiers resteront en effet à l’Académie jusqu’à… samedi après-midi, au moment où ils rejoindront un hôtel de la région mouscronnoise. Ce qui signifie qu’ils passeront quatre nuits hors de chez eux, le staff technique dirigé par Mbaye Leye estimant sans doute que le contexte est tel que le groupe mis à sa disposition doit faire preuve de plus de concentration et de cohésion.