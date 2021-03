Rayane Bounida prend son temps: c’est le plus grand atout d’Anderlecht

À Neerpede, où l’on souligne la qualité de l’entourage du jeune joueur et la priorité actuellement accordée à sa scolarité, on se montre serein. Jusqu’ici, la direction anderlechtoise n’a reçu aucun signal laissant craindre un départ du petit phénomène à l’étranger. Bounida est heureux au RSCA et il est conscient que seul le Sporting pourra lui offrir la garantie d’un temps de jeu conséquent au plus haut niveau pour lancer sa carrière.

Face à la puissance financière de tous les prétendants, à laquelle n’avait notamment pas résisté Roméo Lavia (City) récemment, c’est le plus grand atout d’Anderlecht.