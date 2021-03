Pour Frank De Bleeckere, l’Anderlechtois Lawrence ne devait pas être exclu au Standard (vidéo)

Alors que le Clasico était encore en cours, notre consultant arbitrage Stéphane Breda s’est penché sur l’action où Lawrence tacle Mehdi Carcela après deux minutes de jeu et est averti par Erik Lambrechts. « Pour moi, il n’y a pas de contestation possible, cela aurait dû être une carte rouge », analysait-il. « Il entre en contact avec la cheville du joueur du Standard les deux pieds en avant, même si un seul touche la cheville. Je ne comprends pas que le VAR n’intervienne pas sur cette phase. Si l’arbitre est mal placé, il aurait quand même dû être invité à revoir l’action. Ou le responsable du VAR a-t-il eu peur de proposer une rouge après deux minutes ? Je ne sais pas. On me demande souvent d’expliquer les choses mais là, je ne comprends pas. C’est incontestablement un tournant de cette rencontre. »

Des propos pas du tout corroborés par le porte-parole du département arbitrage de la fédération, Frank De Bleeckere. « L’arbitre adresse un carton jaune pour cette faute et le VAR appuie la décision de l’arbitre. Le Professional Refereeing Department est d’accord avec la décision de l’arbitre et la non-intervention du VAR », explique ce dernier.

La non-exclusion de Gavory, plus tard dans la rencontre, ne fait par contre pas débat. Pour les deux parties, le joueur aurait dû recevoir un second carton jaune et donc être exclu. « Mais le VAR n’est pas en mesure d’intervenir dans ce cas de figure, étant donné que le protocole stipule que le VAR ne peut et ne sait pas intervenir dans les situations de deuxième carton jaune », précise De Bleeckere.