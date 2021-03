Météo: une journée douce et ensoleillée avant le retour du froid dès jeudi

L’Ardenne et le littoral pourront compter sur des maxima compris entre 12°C et 14°C, tandis que les autres régions verront le mercure grimper jusqu’à 16°C, voire 17°C dans le nord-est. Le vent sera faible.

En soirée et durant la nuit, le ciel restera généralement dégagé. Un peu de brume ou de brouillard pourra se former localement, surtout sur l’ouest du pays et dans certaines vallées de l’Ardenne. La nébulosité augmentera en fin de nuit le long de la frontière française mais le temps restera sec. Les températures danseront autour de 0°C avec des valeurs comprises entre -2°C et 5°C.