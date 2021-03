Coupe de Belgique: quand et comment suivre les quarts de finale?

Les quarts de finale de la Coupe de Belgique débuteront ce mercredi à 18h, avec un déplacement de La Gantoise sur la pelouse d’Eupen. Après avoir sorti le Sporting Charleroi au tour précédent, les Buffalos, 12e en championnat, tenteront de sauver leur saison en atteignant le dernier carré de la Coupe face à des Pandas, qui ont facilement disposé de l’Olympic, l’autre club carolo, au tour précédent.

Plus tard dans la soirée, à 20h45, Anderlecht accueillera le Cercle de Bruges et tentera d’enchaîner après sa victoire à Sclessin ce dimanche lors du Clasico. Les deux équipes s’étaient affrontées sur la pelouse du Cercle le 14 février dernier, il y a à peine plus de deux semaines, et le match s’était soldé sur un partage 0-0.