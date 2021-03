Ian St. John, légende de Liverpool, est décédé à 82 ans

Ian St. John, légende de Liverpool, est décédé lundi soir à 82 ans des suites d’une maladie, a annoncé le club anglais mardi.

St.John a disputé 425 rencontres sous le maillot des Reds entre 1961 et 1971 et a inscrit 118 buts. Son moment le plus marquant avec Liverpool a été le but victorieux inscrit en finale de la FA Cup en 1965 face à Leeds, permettant au club de remporter sa première Coupe d’Angleterre.

Arrivé en provenance de Motherwell pour 37.500 livres sterling (43.287 euros), il avait permis à Liverpool d’accéder à l’élite du football anglais lors de sa première saison.