L'Espagne dépasse les 4 millions de demandeurs d'emploi pour la première fois en cinq ans

Cette hausse est due à l'impact "des sévères restrictions imposées pour lutter contre la troisième vague de la pandémie", assure le ministère dans un communiqué.

Le nombre de demandeurs d'emploi fin février s'élève à 4.008.789 personnes, soit près de 45.000 de plus qu'en janvier, en grande majorité dans les services, secteur le plus touché par les fermetures de bars et restaurants ainsi que les couvre-feu instaurés par les différentes régions.