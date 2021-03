Coronavirus: le taux de décès en chute

Autre point positif : la baisse nombre de décès constatés montre l’impact de la vaccination dans les maisons de repos (MR) et les maisons de repos et de soin (MRS).

Les décès poursuivent leur diminution, entre le 20 et le 26 février, on enregistrait 36 % de décès moins que la semaine précédente. Cette diminution est essentiellement liée à la diminution des décès en MR et MRS, a expliqué Yves Van Laethem. Ils ont, en effet, diminué de 2/3. « Nous constatons aussi une diminution drastique des décès chez les personnes les plus âgées. Entre 75 et 84 ans, la diminution est de 32 % », continue-t-il. Un élément particulièrement encourageant en ce qui concerne la campagne de vaccination dans les populations âgées et les populations à risque.