L’URBSFA, l’ACFF et Voetbal Vlaanderen lancent un nouveau plan d’action pour la discrimination et le racisme

L’Union belge a annoncé ce mardi le lancement d’un plan d’action contre la discrimination et le racisme dans le football belge, qui rassemble l’URBSFA, l’ACFF et Voetball Vlanderen.

Parmi les objectifs visés : un signalement plus facile des problèmes de discriminations, une nouvelle manager de l’inclusion, un Diversity Board et une Chambre Nationale pour la Discrimination et le Racisme.

« Allez voir un match au hasard le samedi matin et vous verrez à quel point l’équipe sur le terrain reflète notre société. Il y a peu de sports qui sont aussi inclusifs que le football. Malheureusement, le racisme est encore trop souvent présent sur le terrain et aux abords de celui-ci. Au sein de notre organisation, il y a aussi encore pas mal de pain sur la planche pour refléter correctement notre société actuelle. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de réunir toutes ces personnes aux profils très divers autour d’une même table pour comprendre comment nous pouvons nous attaquer aux problèmes de racisme et de discrimination qu’elles rencontrent. Grâce à ce plan, nous voulons montrer que nous prenons cette problématique très au sérieux et qu’il ne s’agit pas de mots en l’air », souligne le CEO Peter Bossaert.