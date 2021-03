Les chiffres des pensions rassemblés sur une nouvelle plateforme, PensionStat.be

Le nouveau site internet PensionStat.be a été mis en ligne ce mardi. Initiative de Sigedis, du Service Fédéral des Pensions et de l'Inasti, la plate-forme a pour objectif de proposer des chiffres "fiables et pertinents" sur les pensions en Belgique aux décideurs politiques, aux experts et aux citoyens en général.

Par Belga