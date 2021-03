Vincent Kompany avant d’affronter le CS Bruges en Coupe: «Davantage que la tactique, c’est l’intensité et l’enthousiasme qui comptent»

Vincent Kompany devrait pouvoir compter sur l’ensemble de son groupe, mercredi, pour le quart de finale de Coupe contre le Cercle de Bruges. « Les nouvelles sont bonnes concernant Delcroix (cheville), a indiqué l’entraîneur anderlechtois, mardi midi à l’occasion de sa conférence de presse de veille de match. Il ne s’agit pas d’une blessure qui risque de s’aggraver étant donné que c’est un œdème. »

Kompany reconduira-t-il contre l’équipe d’Yves Vanderhaeghe le 4-4-2 qui a remporté la victoire tactique lors du Clasico de dimanche dernier ? « La tactique, c’est une question d’animation offensive avant tout, a-t-il souligné, reconnaissant quand même volontiers l’importance de Diaby sur le terrain comme en dehors. Il faut tenir compte de nos qualités tout en étant capables de s’adapter aux forces et aux faiblesses de l’adversaire. Et, dans cet ordre d’idée, nous devrons être attentifs car le Cercle n’est pas du tout la même équipe que le Standard. Contrairement aux a priori, je ne m’attends pas à rencontrer un bloc bas ce mercredi. Un peu comme nous, le Cercle est capable de mettre le pressing au bon moment et de faire la différence avec quelques individualités présentant beaucoup de talent. »

Il y a quinze jours, Anderlecht avait signé l’une de ses prestations les plus désespérantes au Cercle, en championnat. Cette rencontre influencera-t-elle l’approche anderlechtoise ce mercredi en Coupe ? « Ce 0-0 au Cercle, où nous ne méritions pas de prendre un point, c’était comme une défaite, estime le T1 des Mauves. J’espère que les joueurs auront la même envie que moi de prendre leur revanche sur le terrain. Mais je reste vigilant, je connais mon groupe. Que ce soit un match au Standard, contre le Cercle ou face au RWDM en amical le lundi matin, nous devons tout donner pour espérer tirer le meilleur de notre groupe. Bien davantage que la tactique, c’est l’enthousiasme et l’intensité qui comptent. »