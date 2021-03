Vanhaezebrouck remonté après la remise du match contre le FC Bruges: «Ils sont plus frais et récupèrent des joueurs pour affronter le Standard»

Interrogé en conférence de presse sur le report du « Derby des Flandres » entre La Gantoise et le FC Bruges en raisons du nombre trop élevé de cas positifs au Covid-19 chez les Brugeois, Hein Vanhaezebrouck ne s’est pas privé d’afficher sa façon de penser. Pourtant ce mardi, on apprend que Philippe Clement et son staff, mais également, Hans Vanaken, Noa Lang, Stefano Denswil et Matej Mitrovic, ont été testés négativement lors du test de la veille, et qu’ils seront dès lors disponibles pour affronter le Standard en quart de finale de la Coupe de Belgique jeudi. Une situation qui interroge Vanhaezebrouck, qui estime que si les joueurs brugeois avaient été testés avant dimanche, il n’aurait peut-être pas fallu reporter la rencontre.

« Il est assez surprenant que tout le monde au Club ait dû être testé de toute urgence hier. Et maintenant ils récupèrent beaucoup de joueurs. S’ils avaient été testés samedi ou dimanche, il y aurait sans doute déjà eu des joueurs négatifs. Mais bien sûr, le Club n’a pas insisté à ce moment-là », a déclaré l’entraîneur gantois, selon des propos relayés par Sporza. « C’est une bonne chose pour eux. Ils n’ont pas à jouer un match difficile, ils sont plus frais et récupèrent les gens pour le match contre le Standard. »