La championne de Belgique Lotte Kopecky remporte au sprint Le Samyn des Dames (vidéo)

La championne de Belgique s’est imposée de façon autoritaire devant la Danoise Emma Norsgaard (Movistar) et l’Australienne Chloe Hosking (Trek-Segafredo).

Lotte Kopecky (Liv-Racing) a remporté au sprint le Samyn des Dames (1.1) disputé sur 92,5 kilomètres entre Quaregnon et Dour mardi.

Troisième l’an dernier, Lotte Kopecky, 25 ans, 4e du Circuit Het Nieuwsblad samedi, est la première Belge à inscrire son nom au palmarès de cette première course wallonne de la saison. Elle signe la 9e victoire professionnelle de sa carrière.

La course s ? est décantée à l ? approche du circuit local quand le peloton s ? est scindé en deux parties. Après 50 kilomètres, une minute séparait les deux grands groupes alors que les coureuses étaient entrées dans le circuit local pimenté par cinq secteurs pavés.

À 26 kilomètres de l ? arrivée, dans le dernier circuit local, cinq dames s ? étaient légèrement détachées. Le groupe était composé de Jolien d ? Hoore et de la championne de Belgique Lotte Kopecky, la championne du Danemark Emma Norsgaard, la Néerlandaise Amy Pieters et la Suissesse Marlen Reusser. Le groupe de tête a été repris par un peloton d ? une trentaine d ? unités à 20 kilomètres du but.

La fin de course a été mouvementée, notamment, avec de nombreuses tentatives d ? attaques, dont celle de Kopecky avec la Luxembourgeoise Christine Majerus et l ? Espagnole Alicia Gonzalez Blanco. Malgré toutes les tentatives, le groupe de tête est resté compact et s ? est présenté pour le sprint final à Dour où la championne de Belgique Lotte Kopecky a émergé.

Kopecky succède à la Néerlandaise Chantal Van den Broek-Blaak, qui avait remporté pour la 3e fois le GP Samyn des Dames l’an dernier.