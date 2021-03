Bonne nouvelle pour le Standard: Nicolas Raskin a repris l’entraînement en vue du quart contre le FC Bruges

À Sclessin, l’importance du rendez-vous n’échappe à personne. Mal embarqué désormais en championnat, où le top 4 s’est éloigné, le Standard prépare activement la venue du FC Bruges, jeudi (20h45) à Sclessin, avec pour enjeu une place en demi-finale de la Coupe de Belgique. Mbaye Leye devrait récupérer, pour l’occasion, Nicolas Raskin, qui a repris l’entraînement lundi et a participé sans encombre à celui de mardi matin. Gêné par une douleur au pied, le jeune médian liégeois avait fait l’impasse sur le déplacement à Zulte Waregem et le Clasico dominical, après avoir disputé plusieurs matches sous infiltration, en maîtrisant la douleur. « Je préfère qu’il récupère pour de bon et qu’il soit 100 % plutôt que de courir le risque d’être blessés tous les quinze jours », avait expliqué vendredi dernier Mbaye Leye. C’est donc le cas et avec une dernière séance d’entraînement programmée ce mercredi après-midi, Nicolas Raskin devrait être en état de tenir sa place face au FC Bruges. Sa présence ne sera pas de trop pour tenter de faire plier le leader incontesté du championnat, qui récupérera lui aussi des forces vives après avoir été frappé de plein fouet par le coronavirus.

Des retours côté brugeois

Si, comme au Standard, les tests Covid officiels ont été réalisés mardi matin, à deux jours du quart de finale, le Club avait anticipé en soumettant lundi ses joueurs à des tests organisés sous son égide. Lesquels ont confirmé que Philippe Clement, écarté depuis bientôt deux semaines, pourra effectuer jeudi son retour sur le banc brugeois. C’est le cas aussi pour Hans Vanaken, qui devrait commencer la rencontre, mais aussi pour Matej Mitrovic, Stefano Denswil et Noa Lang, même si celui-ci a été allité pendant quatre jours avec une forte fièvre qui l’a fortement diminué. Dans l’attente des tests officiels, tous ceux-ci devraient donc entrer en ligne de compte, ce qui ne sera pas le cas pour Charles De Ketelaere, Mats Rits et Ethan Horvath, qui poursuivent leur quarantaine, ainsi que pour Bas Dost, sorti blessé face à Kiev et qui soigne une blessure aux ischios-jambiers.