Les Red Lions toujours aussi efficaces: succès belge face à la Grande-Bretagne (5-1)

Le 2e quart d’heure était un peu moins intéressant et surtout bien plus équilibré. Les occasions étaient peu nombreuses et les 2 équipes se neutralisaient dans le milieu de terrain. Heureusement, après la pause, les Red Lions remettaient un sérieux coup d’accélérateur et ne tardaient pas à inscrire un 3e but via Cédric Charlier sur une suite de penalty (41e). Sept minutes plus tard, c’est à nouveau Tom Boon, décidément intenable, qui s’offrait un triplé tout en puissance. La rencontre était pliée même si les joueurs belges ne lâchaient rien et poursuivaient leurs assauts sur le cercle adverse. À la 56e minute, Tom Boon ponctuait son après-midi de la plus belle des manières en inscrivant un 4e but sur stroke (5-1).