Katoen Natie investit 455 millions dans l'extension du terminal à conteneurs de Montevideo

Le projet comprend la construction d'un deuxième mur de quai de 700 mètres, à proximité du terminal existant, et de 22 hectares de terrain supplémentaires, gagnés sur l'eau. Grâce à ces deux quais, la société pourra traiter quatre porte-conteneurs à la fois, et l'infrastructure aura la capacité de charger et de décharger plus de 2,5 millions d'EVP (équivalent vingt pieds, une unité de mesure basée sur le volume d'un conteneur de 20 pieds, soit 6,1 mètres, NDLR) par an.

"Notre terminal à conteneurs de Montevideo était déjà le terminal le plus efficace et le plus productif d'Amérique du Sud. Avec cet investissement, nous le mettons définitivement sur la carte en tant que maillon indispensable dans le réseau des grands centres de conteneurs du continent", se félicite Gerolf Annemans, patron des opérations portuaires chez Katoen Natie.