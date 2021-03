Bonne nouvelle à Anderlecht: Verschaeren et Cobbaut de retour pour la Coupe de Belgique

35 minutes de jeu, c’est le temps qu’était resté Yari Verschaeren sur la pelouse face à Genk le 11 décembre dernier. Avant de quitter le terrain sur une civière. Cette blessure à la cheville l’a ensuite écarté des prés verts durant plus de deux mois. Et c’est ce mercredi qu’il fait son retour dans le noyau du Sporting d’Anderlecht en vue du duel de Coupe de Belgique face au Cercle de Bruges après plusieurs jours d’entraînements.

Ce n’est pas le seul retour du côté mauve. En effet, Elias Cobbaut, blessé en début de saison à Ostende (fracture de la cheville), est également dans la sélection de Vincent Kompany.

On précisera encore qu’en défense, Lawrence et Delcroix (pas encore prêt) sont remplacés par Mykhaylichenko et donc Cobbaut. Quant à Ashimeru, il n’est toujours pas repris.