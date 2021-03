Euromillions League: Mons-Hainaut s’impose, le Brussels et Liège défaits

Côté liégeois, on se présentait à la Lotto Arena sans Ioann Iarochevitch et Brieuc Lemaire. Deux absences fatales pour les joueurs de Lionel Bosco qui n’ont tout simplement pas fait le poids face aux Giants. D’entrée de jeu, les Anversois imprimaient un rythme impressionnant et le collectif des joueurs de Christophe Beghin faisait la différence (29-13 et 62-34 à la pause).

Au retour des vestiaires, les Liégeois tentaient bien d’adoucir l’addition mais les locaux continuaient sur leur rythme (82-51) pour s’imposer facilement (100-68). Sterling Gibbs (15 points) et Stephaun Branch (18 points) terminent meilleurs marqueurs anversois. Amaury Gorgemans (22 points) et Milos Bojovic (23 points) font de même pour les Liégeois.

Mons a fait le job

Grosse victoire de Mons au Forum d’Alost ce mardi soir. Pourtant, ce sont les Alostois qui prenaient les commandes au premier quart-temps (24-15) dans le sillage de Pape Badji (22 points et meilleur marqueur du match). Dans le dur, Mons s’en remettait à son collectif pour complètement renverser la tendance dès le deuxième quart, remporté 8-19, pour rejoindre les vestiaires sur la marque de 32-34. En deuxième mi-temps, les deux équipes se rendaient coup pour coup (28-26) mais les Montois pouvaient s’en remettre à Jabril Durham (18 points, 5 rebonds et 7 passes) pour faire la différence et sortir vainqueur de ce duel (78-82).

Dans le dernier match de la soirée, Malines s’est aussi imposé au bout du suspense sur le parquet du Brussels. Sous l’impulsion de Trevor Thompson (25 points et 16 rebonds), ce sont les visiteurs qui prenaient les commandes en première mi-temps (15-19 et 27-37 à la pause). Au retour des vestiaires, le Brussels grignotait petit à petit (47-53) et repassait même devant à 67-65 à deux minutes de la fin avant que Terry Deroover ne plante un trois points crucial sans trembler sur la ligne des lancers francs par la suite (69-72).

Au classement, Anvers reste provisoirement en tête avec un bilan de 8 victoires pour 2 défaites. Suivent Ostende (8-1), Mons (8-1), le Brussels (3-8), Limburg United (5-3), Charleroi (3-6), Malines (3-5), Alost (4-3), Liège (1-8) et Louvain (1-7).