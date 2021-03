Coupe d’Allemagne: sans ses Belges, Dortmund élimine Mönchengladbach (0-1)

Dortmund, sans ses Belges (Witsel, Hazard et Meunier sont blessés), s’est qualifié mardi pour les demi-finales de la Coupe d’Allemagne en allant s’imposer 0-1 à Mönchengladbach grâce à Jadon Sancho, dans une compétition plus ouverte que jamais depuis l’élimination du Bayern Munich en 16e de finale.

Les « Borussen » devront dorénavant partager le rôle de favori avec le vainqueur de l’autre grosse affiche de ces quarts de finale, entre le deuxième de la Bundesliga Leipzig et le troisième Wolfsburg (mercredi 20h45).

Sancho a marqué l’unique but du match à la conclusion d’un contre éclair, parti d’un corner de Mönchengladbach et relayé à une touche de balle de balle par Erling Haaland et Marco Reus (1-0, 66e).