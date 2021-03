Chaudfontaine veut devenir durable pour 2023

Le site d'embouteillage de Chaudfontaine est l'une des premières marques du portefeuille mondial de Coca-Cola à recourir à du plastique 100% recyclé (rPET) pour ses bouteilles et des emballages de plastiques recyclés depuis 2018.

Mais depuis peu, ses bouteilles en rPET sont fabriquées uniquement à base de PET non coloré (clearPET). "Aucun nouveau plastique n'est donc utilisé à Chaudfontaine, à l'exception du bouchon et de l'étiquette, mais l'entreprise souhaite également les changer dans un avenir proche, si cela devient techniquement possible", explique Achmed Boumrah, directeur du site de Chaudfontaine. "La durabilité a toujours fait partie de l'ADN de Chaudfontaine depuis son acquisition, les investissements réalisés en parlent; on s'inscrit dans la continuité", ajoute-t-il.