Coronavirus: le taux de motivation prédit les pics de contamination, selon une étude

Le taux de « motivation volontaire » à respecter les gestes barrières a un lien direct avec des pics d’infections, d’hospitalisations et même de mortalité plusieurs semaines plus tard, constate le groupe de travail « Psychologie et coronavirus », cité dans les titres Sudpresse mercredi. Selon les données collectées depuis un an par le groupe de travail « Psychologie et coronavirus » (UCLouvain, UGent, ULB), le taux de motivation des Belges à respecter les mesures de protection et de prévention contre le Covid-19 permet de prédire les pics, plusieurs semaines à l’avance.

Pour les pics des infections, il est possible de les prédire 8 semaines à l'avance, 9 semaines pour les taux de positivité, 10 semaines pour les hospitalisations et 11 semaines pour les pics de mortalité.

« Seule la motivation volontaire permet de prédire de manière robuste un pic dans les taux de positivité, dans les taux d’infections et d’hospitalisations et dans la mortalité », précise Olivier Luminet, psychologue de la santé à l’UC Louvain et membre de « Psychologie et coronavirus ».